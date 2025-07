Plus belle la vie spoiler : Jules en garde à vue, Delmas fait une découverte choc ! (22 juillet 2025)

Publicité





Charlotte a retrouvé des empreintes sur la bouteille de Morgane aujourd’hui en fin d’épisode dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Vous avez hâte de savoir à qui appartiennent ces empreintes ? On peut déjà vous révéler qu’il s’agit de celles de Jules ! Dans l’épisode de demain, mardi 22 juillet 2025, Jules est arrêté et placé en garde à vue !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : la vérité éclate, Thomas dans la tourmente, les résumés jusqu’au 8 août 2025

Jules assure qu’il est innocent mais malgré elle, Morgane donne un mobile à la police. Elle avoue à Patrick avoir trompé Jules avec son meilleur ami Steve Brudet ! Jules jure qu’il est innocent, il aime toujours Morgane et ne lui aurait pas de mal. Il se souvient alors d’un détail capital : pour son reportage, il a déplacé les bouteilles au centre nautique et a donc mis ses empreintes dessus !

Plus tard, Patrick et Jean-Paul montrent les photos des bouteilles prises par Jules à l’instructeur Delmas. Il confirme qu’effectivement Jules les a déplacées, mais surtout qu’il ne les a pas remises à la bonne place et changé l’ordre ! Morgane n’avait donc pas la bouteille qui lui était destinée. Et Delma annonce à la police que c’est sa bouteille qu’elle avait ! C’est donc l’instructeur qui était visé !



Publicité





Qui a voulu tuer Delmas ? Suspense !