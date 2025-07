C dans l’air du 21 juillet 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 21 juillet 2025, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 21 juillet 2025 : invités et le sommaire

⬛ Loi Duplomb : un rejet massif… et une rentrée agitée ?

C’est un rejet massif. Depuis l’adoption de la loi Duplomb le 8 juillet, une pétition en ligne hébergée sur le site de l’Assemblée nationale a déjà recueilli plus de 1,3 million de signatures. Ce texte, qui autorise notamment un retour encadré de certains pesticides jugés dangereux et facilite la construction de mégabassines, suscite une mobilisation bien au-delà des cercles militants habituels. En témoigne son instigatrice : une jeune étudiante sans affiliation politique.



Dès fin juin, un collectif de médecins alertait dans une tribune publiée dans Le Monde sur les risques de cette loi, estimant qu’elle constituerait « un recul majeur pour la santé publique ». Ce matin sur RMC, le sénateur LR Laurent Duplomb, auteur de la loi, a vivement critiqué une pétition qu’il estime « instrumentalisée par l’extrême gauche », pointant un système « fait pour mettre de la pression au Conseil constitutionnel » afin d’empêcher la validation du texte.

À l’origine imaginée comme un ensemble de simplifications destiné à répondre à la crise agricole de fin 2023, la loi Duplomb pourrait finalement faire l’objet d’un débat à la rentrée parlementaire. Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, s’est dite favorable à cette discussion, tout en précisant qu’elle ne remettra pas en cause le contenu de la loi.

Depuis qu’il a déposé la proposition de loi au Sénat en novembre 2024, Laurent Duplomb, sénateur LR de Haute-Loire, s’est imposé sur la scène nationale. Éleveur laitier, membre de la FNSEA et partisan d’une agriculture productiviste, il est également un proche de Laurent Wauquiez. En 2021, il s’était déjà illustré en soutenant un amendement visant à durcir les sanctions contre les intrusions dans les exploitations agricoles, et un autre visant à supprimer l’Agence bio. À gauche, ses opposants le décrivent comme un porte-voix des lobbys agricoles et un adversaire assumé de l’écologie.

Pendant ce temps, un autre sujet environnemental secoue les Ardennes et la Meuse. Depuis le 10 juillet, dans 16 communes réparties entre ces deux départements, l’eau du robinet est interdite à la consommation à cause d’une contamination aux PFAS — des polluants éternels liés à de graves problèmes de santé, tels que l’infertilité, certains cancers ou le cholestérol. Les autorités suspectent une ancienne usine de papeterie, dont les boues auraient souillé les terres agricoles avoisinantes. Devant la colère grandissante des habitants et des élus locaux, le député UDI Jean-Luc Warsmann a saisi le procureur de la République pour demander l’ouverture d’une enquête.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce lundi 21 juillet 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.