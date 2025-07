Secret Story estimations : Ethan toujours en tête, Anita en hausse, Constance en retard (SONDAGE)

Publicité





La pression monte dans Secret Story, alors que l’élimination approche à grands pas. Ce soir, les nouvelles estimations de notre sondage confirment un avantage pour Ethan, mais Anita réduit l’écart.











🕔 À 24 heures du prime sur TFX, voici les dernières tendances ce jeudi à 18h30

🔵 Ethan : 45,74%

🟢 Anita : 31,84%

🔴 Constance : 22,42%

Si Ethan reste en tête, il perd quelques points depuis ce matin, laissant entrevoir un match plus serré qu’il n’y paraît. De son côté, Anita gagne du terrain et pourrait bien créer la surprise si la dynamique se poursuit. En revanche, Constance reste en retrait et semble pour l’instant la plus menacée d’élimination.

👉 Pour rappel, l’un de ces trois candidats quittera l’aventure jeudi soir, aux portes de la demi-finale. Rien n’est encore joué : chaque vote compte ! Et donnez-nous votre avis en votant à notre sondage.



📺 Verdict jeudi soir dans Secret Story, en prime sur TFX.

Sondage Secret Story 13 nominations quarts de finale : qui doit rester ?