Ici Tout Commence spoiler : la grosse erreur de Bérénice !... (vidéo épisode du 22 juillet)

Ici tout commence spoiler – Bérénice s’est lancée dans un énorme défi dans votre série culinaire de TF1 « Ici tout commence » ! En effet, elle compte réaliser son premier dessert signature en seulement 2 mois !











Mais dans quelques jours, Bérénice va faire une grosse erreur… Elle va demander l’aide d’Alice ! Et on peut dire que la cheffe Wiesberg n’est clairement pas la bonne personne pour ça ! Quand Joséphine arrive et goûte le dessert, elle est impressionnée ! Sauf que Bérénice lui annonce qu’il n’y a rien d’elle dans ce dessert, Alice a tout fait sans l’écouter et sans rien lui expliquer !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1224 du 22 juillet 2025, Bérénice déçue

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.