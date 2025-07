Ici Tout Commence spoilers : enquête, coup de foudre, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 28 juillet au 1er août 2025)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 28 juillet au 1er août 2025 – Impatient de découvrir ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut vous dire que la semaine va être marquée par la suite du concours de la meilleure école de cuisine de France. Léonard et Zoé enquêtent, déterminés à prouver que Ferdinand les a piégés. Pour Emmanuel, rien ne va plus !

A l’institut, Loup et Joséphine se croisent dans le parc et le coup de foudre est immédiat. Quant à Lionel, il se rapproche de… Thelma !

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 28 juillet au 1er août 2025

Lundi 28 juillet 2025 (épisode 1228) : Pour la suite du concours, Léonard et Zoé enterrent la hache de guerre. En service, Billie dit à Tom ses quatre vérités. En cuisine, Loup ouvre la voie à Joséphine.

Mardi 29 juillet 2025 (épisode 1229) : Au championnat, la brigade des majors se fait rouler dans la farine. Face à Tom, Billie sait trouver les mots. A L’atelier, Loup remue les cendres.

Mercredi 30 juillet 2025 (épisode 1230) : Chez Castelmont, Teyssier passe à la casserole. Avec Lionel, Thelma force le destin. Pour sa part, Olivia fait entendre raison à Claire.

Jeudi 31 juillet 2025 (épisode 1231) : Face à Ferdinand, Léonard remet les pendules à l’heure. Sur la plage, Lionel et Thelma mettent le doigt dans l’engrenage. De son côté, Tom tient la chandelle.

Vendredi 1er août 2025 (épisode 1232) : A Castelmont, Ferdinand se met au vert. Lionel et Thelma remettent le couvert. Pour leur part, Jim et Jasmine trouvent enfin la paix.



VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 28 juillet au 1er août 2025

