Plus belle la vie spoiler : Morgane sous le choc, elle découvre la vérité sur Laura ! (23 juillet 2025)

On peut dire que c’est un terrible choc qui attend Morgane demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, dans l’épisode de demain, mercredi 23 juillet 2025, Morgane va découvrir que c’est bien sa soeur, Laura, qui a drogué Esteban pour le mettre sur la touche !











Alors que Morgane arrive au centre nautique, elle surprend Delmas qui confronte Laura. Il lui reproche d’avoir drogué Esteban à la mdma et de l’avoir mis en danger. En effet, la police pense qu’Esteban a voulu le tuer pour se venger ! Laura assure qu’elle pensait que c’était ce qu’il voulait…

Morgane, sous le choc, confronte sa soeur une fois Delmas parti. Elle veut tout dire à ses collègues. Mais Laura menace de se suicider si elle se fait virer de la police et elle dit à Morgane qu’elle sera responsable de sa mort !



Pendant ce temps là, Vadim est lui aussi sous le choc. Alors qu’une nouvelle épreuve aquatique a lieu et que Morgane se loupe, Delmas la rabaisse et la fait pleurer. C’est alors que la mère de Vadim se jette sur Delmas ! Ils se connaissent !