Joséphine Ange Gardien du 30 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Joséphine Ange Gardien du 30 juillet 2025 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Joséphine Ange Gardien du 30 juillet 2025 : l’épisode « Carpe Diem »

Joséphine vient en aide à François, un coiffeur à la tête d’un petit salon en difficulté. Fragilisé par le décès récent de son père et accablé par des soucis financiers, François sombre peu à peu dans une profonde mélancolie. Il s’éloigne de sa femme et de son fils, désemparés face à son mal-être. En cherchant à comprendre la source de sa détresse, Joséphine découvre un regret tenace : François est convaincu d’être passé à côté de sa vie. Victime du syndrome du « là-bas, c’est mieux », il ne cesse de se comparer à Jérôme, son ami d’enfance, devenu un chef d’entreprise à succès dans le e-commerce. Tandis que Jérôme a suivi une voie ambitieuse, François se reproche d’avoir repris le salon familial, choix qu’il perçoit aujourd’hui comme un renoncement. Joséphine tente tout pour lui redonner confiance et le réconcilier avec son quotidien, mais rien n’y fait. Face à son blocage, l’ange prend une décision radicale : suspendre le cours du temps et plonger François dans une réalité alternative, où il découvre enfin ce qu’aurait été sa vie s’il avait suivi son rêve…

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Alexandre Brasseur (François Spontini), Sara Mortensen (Amélie Spontini), Serge Gisquière (Jérôme Paluel), Flavie Péan (Eve), Anna Gaylor (Madame Leprince), Sacha Toledano (Ivan Spontini), Jeanne-Marie Ducarre (Clarisse), Laurence Breheret (Valérie Lebon), Michaël Vander-Meiren (Le patron du bistrot), Catherine Lefroid (Isabelle), Hubert Roulleau (Le jeune cadre), Aymeric Dapsence (Le photographe), Jean-Louis Tilburg (Le pompier)



Et à 16h10 l’épisode « Un monde de douceur »

Joséphine fait son apparition au beau milieu d’un univers peuplé d’ours en peluche… mais ce n’est pas pour s’amuser qu’elle est là. Sa mission concerne Gilles Marsac, 25 ans, fraîchement débarqué de Paris pour prendre la relève de son père, Roger, à la tête de l’entreprise familiale spécialisée dans les peluches. Très vite, Joséphine comprend que Gilles n’a ni l’envie ni les compétences pour assumer ce rôle. En réalité, il a menti : il n’a jamais mis les pieds dans l’école de commerce où il prétendait étudier. Son véritable rêve ? Devenir photographe. Joséphine doit alors aider Gilles à affronter la vérité et à faire un choix difficile : avouer à ses proches qu’il leur a menti. Car continuer à jouer un rôle pourrait non seulement lui coûter son avenir… mais aussi mettre en péril toute l’entreprise.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Hubert Benhamdine (Gilles), Thierry Heckendorn (Roger Marsac), Marion Trémontels (Jeanne), Valérie Vogt (Dominique), Elisabeth Commelin (Clara Marsac), Marilyne Fontaine (Marion), Linda Hardy (Aurélia Sternin), Ninon Jaegle (Léa), Brigitte Aubry (Marie-Jo), Pascal Vannson (Jean-Mi), Marc Saez (Louis), Patrick Zard’ (Directeur de la banque), Frédérique Auger (Secrétaire école de commerce), Emmanuelle Galabru (Institutrice)