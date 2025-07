« La roue de la fortune » spéciale célébrités, c’est ce soir sur M6 (invités du 30 juillet 2025)

Publicité





La roue de la fortune au programme TV du 30 juillet 2025 – Ce mercredi soir, M6 diffuse une spéciale célébrités de « La route de la fortune » avec Eric Antoine aux commandes.





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur M6+ pour le replay.







La roue de la fortune du 30 juillet 2025 : présentation

Éric Antoine invite des célébrités à réaliser un rêve d’enfant : faire tourner la roue la plus emblématique du petit écran… et tout ça pour la bonne cause ! Chaque personnalité tentera de résoudre les fameuses énigmes afin de décrocher sa place en finale et de remporter un maximum de gains pour l’association qu’elle soutient.

Pour cette édition exceptionnelle, Éric Antoine a préparé son lot de surprises : de nouvelles cases inédites, une cagnotte spéciale dédiée aux associations, et le retour inattendu de Victoria Silvstedt… mais là où personne ne l’attend !



À l’image des candidats de l’émission quotidienne, les célébrités devront composer avec les caprices de la Roue et éviter les pièges redoutés — comme la redoutable Banqueroute ou l’Échange — pour espérer aller jusqu’au bout et briller en finale.

Les invités

Avec Helena Noguerra, Bruno Solo, Vincent Desagnat, Ophélie Meunier, Élodie Gossuin, Julien Courbet, Camille Cerf, Jean-Luc Lemoine, Cartman, et Victoria Silvstedt