« Les Invisibles » du 30 juillet 2025 : vos épisodes ce soir sur France 2

« Les Invisibles » du 30 juillet 2025





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne







« Les Invisibles » du 30 juillet 2025 : vos deux épisodes de ce soir

Saison 2 épisode 5 « Juliette & Roméo » : Deux corps enlacés, figés dans du béton : c’est sur cette scène de crime glaçante que les Invisibles sont appelés à enquêter. Tous répondent présents… sauf Duchesse, partie rejoindre sa famille pour assister au mariage de sa cousine Laeticia. Alors que l’équipe découvre que les deux victimes, sans identité, n’ont en réalité aucun lien entre elles, Duchesse sent que quelque chose cloche au château familial. Son oncle semble cacher un lourd secret. Apparemment sans rapport, les deux intrigues vont pourtant finir par se rejoindre. Une découverte capitale de Ben et Marijo va tout bouleverser. Pendant ce temps, Darius tente de protéger Leïla, sans qu’elle ne réalise qu’elle est déjà tombée dans le piège redoutable que lui tend Chistera…

Saison 2 épisode 6 « Blanche » : Le corps atrocement mutilé d’une femme est retrouvé, laissant les enquêteurs sous le choc. Tout dans la mise en scène suggère l’œuvre d’un psychopathe. Très vite, les soupçons se tournent vers Hamel, un jeune homme souffrant de troubles mentaux, hanté par des visions cauchemardesques qui reproduisent fidèlement la scène du crime. Suivi par un psychiatre, Hamel est arrêté après un second meurtre au mode opératoire identique. Trop évident ? C’est ce que pense Marijo, qui décide d’explorer une autre piste… une piste qui pourrait bien la toucher bien plus personnellement qu’elle ne l’imagine. Parallèlement, l’équipe s’inquiète pour Darius. Ben, Duchesse et Marijo constatent qu’il semble sombrer… jusqu’à perdre complètement pied.



Avec Guillaume Cramoisan (commandant Darius), Nathalie Cerda (Marijo), Déborah Krey (Duchesse), Quentin Faure (Ben), Cécile Rebboah (Angie)…