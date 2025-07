Laurence Boccolini évincée des « Enfants de la télé », elle reste et va reprendre un jeu de Cyril Féraud !

Publicité





Après plusieurs jours d’incertitude autour de l’avenir de Laurence Boccolini, France Télévisions a tenu à clarifier la situation. Lors de sa conférence de presse de rentrée organisée hier, le groupe audiovisuel public a confirmé que l’animatrice restera bien sur France 2, malgré son départ annoncé des « Enfants de la télé ».











Écartée de l’émission dominicale au profit de Faustine Bollaert, Laurence Boccolini conserve néanmoins une place importante au sein de la chaîne. Elle continuera à animer « Mot de passe », diffusé chaque soir en access, et se verra confier de nouveaux prime times de divertissement à partir de la rentrée.

« On a eu des discussions, on souhaite qu’elle puisse porter beaucoup de prime times de divertissement. On parle notamment avec elle du Quiz des champions, d’un nouveau programme qui arrivera à la rentrée, Qui ment ? », a précisé Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions.

Cette déclaration vient rassurer les nombreux fans de l’animatrice, très soutenue sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de son départ des « Enfants de la télé ». Sur Instagram, Laurence Boccolini avait exprimé son émotion et sa reconnaissance face à cet élan de bienveillance, tout en laissant planer le doute sur la suite de sa carrière. La réponse est désormais officielle : l’aventure continue bien sur France 2, avec de nouveaux projets en perspective.



Avec « Le Quiz des champions » — un programme jusque là présenté avec succès avec Cyril Féraud — et le lancement attendu de « Qui ment ? », un format encore tenu secret, Laurence Boccolini confirme sa place de figure incontournable du divertissement sur le service public.