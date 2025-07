Les 12 coups de midi : découvrez la star qui se cache sur l’étoile mystérieuse

Publicité





Le suspense touche à sa fin dans Les 12 coups de midi ! L’Étoile mystérieuse, qui tient en haleine les fidèles du jeu de TF1 depuis plusieurs semaines, pourrait bien être décrochée dès ce dimanche par le Maître de midi. En effet, les indices désormais visibles laissent peu de place au doute : Freddie Mercury est la personnalité qui se cache derrière l’image.











Le visage de l’icône du rock n’est pas encore entièrement révélé, mais il ne manque plus grand-chose pour faire le lien entre les éléments affichés à l’écran. Et si le champion du moment ne parvient pas à donner la bonne réponse ce week-end, l’image devrait être totalement découverte d’ici mardi ou mercredi au plus tard.

Voici un rappel des indices déjà visibles, tous en lien direct avec le chanteur de Queen

🎹 Un piano : Freddie Mercury en jouait sur scène comme en studio. C’est son instrument fétiche.

🧹 Un aspirateur : référence au clip culte I Want to Break Free, où il apparaît travesti, en train de passer l’aspirateur.



🐱 Un chat : Freddie était passionné par les chats, qu’il considérait comme des membres de sa famille.

🐘 Un éléphant : clin d’œil à ses origines indiennes, Freddie étant de descendance parsi, né à Zanzibar.

🇪🇸 Barcelone : allusion à son duo avec Montserrat Caballé sur la chanson Barcelona, hymne emblématique des JO de 1992.

🚌 Un bus rouge londonien : symbole de Londres, où il a vécu et où Queen a conquis la scène rock.

👑 Une couronne : ce dernier indice symbolise à la fois le nom de son groupe – Queen – et le statut « royal » de Mercury dans l’histoire de la musique.

Avec tous ces éléments presque réunis, il est désormais très probable que l’Étoile soit découverte ce dimanche 21 juillet en cas de Coup de Maître. Une belle opportunité pour le Maître de midi de marquer un grand coup… à condition d’avoir bien fait le lien !

Réponse dans les prochains jours sur TF1 à l’heure du déjeuner.