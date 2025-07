Le TikTokeur Mehdi Saucisson retrouvé mort : la piste du suicide privilégiée

Publicité





Le TikTokeur Mehdi Bassit, plus connu sous le pseudonyme Mehdi Saucisson, a été retrouvé mort à son domicile dans la nuit du 18 au 19 juillet. Âgé de 32 ans, père de deux jeunes filles, l’influenceur originaire de Liévin se serait donné la mort. Une enquête a été ouverte, mais les premiers éléments laissent peu de doute : il s’agirait bien d’un suicide.











C’est sa sœur, Mélissa, qui a annoncé la nouvelle samedi matin dans une publication Facebook sobre et poignante. Elle y partage une photo en noir et blanc de Mehdi aux côtés de leur père lui aussi décédé.

La nouvelle a rapidement été confirmée par ses proches et relayée par de nombreux fans et créateurs de contenu. Sur les réseaux sociaux, les hommages se sont multipliés tout au long du week-end. Certains évoquent une disparition « brutale », d’autres, un « choc immense » pour toute une communauté.



Une figure populaire sur TikTok

Mehdi Bassit s’était imposé ces dernières années comme l’une des figures les plus attachantes de TikTok. Sous le surnom de Mehdi Saucisson, il s’était fait remarquer par ses vidéos humoristiques, souvent tournées autour de scènes du quotidien, de tranches de saucisson et d’une planche à découper devenue emblématique.

Son style, direct et bienveillant, avait séduit plus de deux millions d’abonnés sur la plateforme. Mehdi cultivait une image d’« ami virtuel », partageant avec sa communauté des moments de vie simples, ses coups de gueule, et surtout son amour inconditionnel pour l’Olympique Lyonnais.

Une onde de choc et des interrogations

La disparition de Mehdi Saucisson soulève à nouveau la question de la santé mentale chez les créateurs de contenu. Si les causes exactes de son geste ne sont pas encore connues, plusieurs influenceurs proches de Mehdi ont évoqué en filigrane la pression constante liée à la notoriété et la violence des réseaux sociaux. Certains appellent déjà à une prise de conscience collective.

Les hommages se poursuivent ce week-end sur TikTok, Instagram et , où de nombreux anonymes et personnalités partagent leurs souvenirs de l’influenceur.Mehdi Bassit laisse derrière lui deux filles et une communauté profondément endeuillée.