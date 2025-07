« Les Invisibles » du 23 juillet 2025 : vos épisodes ce soir sur France 2

Publicité





« Les Invisibles » du 23 juillet 2025 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 rediffuse deux épisodes de la saison 2 de la série policière « Les Invisibles »





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première replay et streaming vidéo sur France.TV







« Les Invisibles » du 23 juillet 2025 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode 3 : Mercure

Le corps sans identité d’un homme, vêtu d’un jogging, est retrouvé sur les marches du CHU de Lille, dans un état de mort cérébrale. Aucune trace de l’individu qui l’a déposé, à l’exception d’une camionnette grise aperçue sur les caméras de surveillance. Du côté de la « brigade des Invisibles », les indices sont rares, mais ils parviennent à identifier le joggeur, un homme au passé douteux, selon plusieurs témoignages. Pendant ce temps, chez Duchesse et Ben, les tensions montent, et un membre de l’IGPN arrive pour surveiller l’équipe des Invisibles, désormais dans le viseur de la hiérarchie. Par ailleurs, la petite Stella, gravement malade, commence à s’inquiéter : son père devient de plus en plus étrange et nerveux. Que fait-il de ses journées, enfermé dans l’annexe au fond du jardin ?

Épisode 4 : Opale

Le corps mutilé d’une femme est découvert en bord de route. Pour les Invisibles, l’acharnement du tueur ne laisse aucun doute : ils ont affaire à un esprit profondément dérangé. Tandis que Duchesse commence à remettre en question sa capacité à côtoyer Ben au quotidien, elle recroise la route d’Alexis, un ancien flirt aussi séduisant qu’inattendu. De son côté, Darius confronte Chistera au sujet de Leïla, sa sœur adoptive, et réalise que celle-ci est en grand danger. Parallèlement, deux installateurs de fibre sillonnent les foyers de la région lilloise. L’un, charmeur et envahissant avec les femmes, contraste avec son collègue, bien plus discret…



Avec Guillaume Cramoisan (commandant Darius), Nathalie Cerda (Marijo), Déborah Krey (Duchesse), Quentin Faure (Ben), Cécile Rebboah (Angie)…