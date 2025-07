Plus Belle La Vie spoilers : Patrick face à la vérité, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 28 juillet au 1er août 2025)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 28 juillet au 1er août 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la la vérité sur le père biologique de Vadim.







En effet, alors que Patrick va accepter que Vadim fasse un test de paternité, il se trouve qu’il est bien son père ! Patrick est sous le choc, il accuse le coup et assure à Vadim que s’il avait su que Florence était enceinte, il aurait assumer. Il est prêt à tisser un lien avec lui. Mais Vadim est convaincu qu’il est issu d’un viol et il pense donc que Patrick est un violeur…

De son côté, Vanessa est sous le choc quand Ophélie et Ulysse lui annoncent qu’Hector a la maladie d’Alzeimer et qu’il a choisi le suicide assisté. Si Ulysse pense qu’il faut accepter le choix d’Hector, Vanessa n’est pas du même avis… Elle refuse de le laisser mourir.



Quant à Gabriel, il change étrangement de comportement…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 28 juillet au 1er août 2025

Lundi 28 juillet 2025 (épisode 385) : Patrick est sous pression, tandis qu’une nouvelle épreuve du concours risque de mettre certains candidats en grande difficulté. Une révélation d’Hector pourrait bien diviser la famille Kepler. Au Pavillon des fleurs, Babeth se confie à Luna sur sa vie sentimentale.

Mardi 29 juillet 2025 (épisode 386) : Au commissariat, Patrick est sous le choc. Alors que Léa s’interroge sur le comportement de Riva, celui-ci finit par lui avouer une vérité inattendue. Chez Ariane, une activité impromptue la rapproche de Djawad.

Mercredi 30 juillet 2025 (épisode 387) : De nouveaux éléments pourraient bien bouleverser l’enquête de nos policiers. Révoltée, Vanessa décide d’agir à contre-courant du reste de sa famille. L’équipe du Mistral est témoin d’un changement de comportement radical chez Riva !

Jeudi 31 juillet 2025 (épisode 388) : Au commissariat, les déclarations d’un suspect lors de son interrogatoire font l’effet d’une bombe. Les candidats à l’unité spéciale Sud-Est, quant à eux, se préparent à affronter une épreuve redoutée. Au Mistral, un mystérieux colis intrigue Djawad et lui rappelle son passé de délinquant.

Vendredi 1er août 2025 (épisode 389) : Une vidéo sème le trouble dans le quartier et divise les jeunes de la résidence. Au cabinet médical, Babeth, déjà à fleur de peau, reçoit une lettre qui la chamboule. Après plusieurs semaines, Aya commence à tourner la page.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 28 juillet au 1er août 2025

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…