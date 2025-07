Secret Story du 22 juillet 2025 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du mardi 22 juillet 2025 – C'est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de lundi des habitants dans la maison des secrets.











Au réveil, Anita joue avec Noah… Elle lui dit que si elle le veut, elle là ! Noah finit par lui dire qu’il est Anita. Elle lui demande s’il a fait le bon choix, il répond qu’il ne sait pas… Anita se confie à Aïmed, elle sait que Constance fait exprès de la provoquer. Aïmed confronte ensuite Constance, qui s’en fiche.

Aïmed parle avec Noah, il est prêt à nominer Constance tout en lui disant l’inverse. Ils veulent protéger Anita.

Romy est dans la galerie des reflets. La Voix lui donne une mission : elle doit convaincre les autres que son secret est « mon grand-père a marché sur la lune ». Il s’agirait de Buzz Aldrin. Si elle parvient à se faire buzzer, elle remportera 5.000 euros.



Une boite trône dans la maison avec écrit « ne pas ouvrir ». Tout le monde a envie de braver l’interdit ! Constance l’ouvre, elle perd 500 euros et remporte le contenu de la boite : un indice. Aïmed fait pareil, il perd aussi 500 euros et récupère des babouches poissons !

Constance demande un indice sur Romy : il s’agit d’une planète. Elle pense qu’elle a fait un buzz mondial ! De son côté, Romy tente de mener sa mission à bien. Elle part s’isoler avec une fausse lettre de son faux grand-père. Aïmed veut absolument trouver ce qu’elle cache.

Constance et Anita décident de s’allier pour enquêter. Elles ouvrent l’enveloppe et lisent la lettre ! Elles tombent dans le panneau !

Ethan, Aïmed, Romy et Noah parlent stratégie. Aïmed annonce qu’il va mentir à Constance et à Anita. Ethan n’apprécie pas qu’il mente autant, il révèle au confessionnal qu’il ne le suivra pas. Et Romy est prête à nominer Anita ! Noah s’isole ensuite avec Anita. Noah lui avoue que son alliance veut nominer Anita et Constance. Anita a peur mais est contente de pouvoir compter sur lui.

Ethan continue de livrer des messages via la boule de cristal. Il demande à Anita en qui elle a vraiment confiance, elle dit Noah et Aïmed. Aïmed, Noah et Romy s’isolent, Romy traite carrément Anita d’hypocrite. Nouveau message pour dire à Constance de se méfier d’Aïmed, qui ne dit pas la vérité. Aïmed est sous le choc.

Constance drague encore Noah, qui le recadre et parle d’Anita. La Voix réunit ensuite tout le monde dans le salon.

Soirée imitations ce soir dans la maison. Les habitants doivent s’imiter entre eux ! C’est Ethan et Constance qui remportent la victoire et les 1.000 euros en jeu.

Un nouveau message s’affiche : quelqu’un dit à Noah de se méfier d’Anita, qui dit beaucoup de choses dans son dos ! Mais Anita parle à Noah et lui avoue que des fois elle s’emporte quand elle est énervée.

Constance confronte Romy avec son secret : « je passe à la télé ? ». Romy fait mine de ne pas savoir de quoi elle parle.

Annonce des nominations : cette semaine, les nominés sont Anita, Constance et Ethan !

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 22 juillet 2025

Rendez-vous demain à 19h pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.