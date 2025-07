« Taxi 3 » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (22 juillet 2025)

Publicité





« Taxi 3 » est au programme télé de ce mardi 22 juillet 2025 – Ce mardi soir à la télé, TF1 diffuse le troisième volet de la franchise signée Luc Besson « Taxi ». Un film réalisé par Gérard Krawczyk avec toujours Frédéric Diefenthal et Samy Naceri dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en streaming depuis le site et/ou l’application TF1+ via la fonction direct.







« Taxi 3 » : histoire, résumé, synopsis

Noël approche à grands pas. À Marseille, le commissaire Gibert et ses équipiers tentent tant bien que mal de capturer « Le gang des Pères Noël », un groupe de braqueurs déguisés qui s’attaquent aux banques de la ville. Malheureusement, entre les gaffes d’Émilien et de son supérieur, l’enquête piétine. Pendant ce temps, Lilly, enceinte, reproche à Daniel son manque d’engagement dans leur vie de couple. Mais la situation ne fait qu’empirer lorsque le pilote décide de prêter main forte à Émilien pour coincer les malfaiteurs.

Avec : Frédéric Diefenthal (Emilien Coutant-Kerbalec), Samy Naceri (Daniel Morales), Marion Cotillard (Lilly Bertineau), Emma Sjöberg (Petra)



Le saviez-vous ?

– En plus des 6 millions d’entrées du film en salles, l’album de la bande-originale a été un gros succès puisque l’album s’est vendu à plus de 150 000 exemplaires et a été certifié disque d’or.

– Si le film débute donc par ce clin d’œil à James Bond avec le caméo de Sylvester Stallone, la voiture des gendarmes qui doit arrêter le taxi de Daniel (sans succès) est un clin d’œil au film Mad Max.

– Un grave accident est survenu lors du tournage du film. Une cascadeuse a été très gravement blessée après avoir violemment percuté un arbre. Verdict : une une fracture de la colonne vertébrale, de multiples fractures à la main gauche, et des brûlures aux deux mains. Elle restera handicapée à vie.

« Taxi » : la bande-annonce

Comme toujours on termine avec la bande-annonce de votre film.

« Taxi 3 », un film culte à voir ou revoir ce soir sur TF1.