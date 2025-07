« Les Bodin’s chez les Belges » : le spectacle ce soir sur W9 (22 juillet 2025)

Publicité





« Les Bodin’s chez les Belges », c’est le spectacle rediffusé ce mardi soir sur W9. De quoi passer une belle soirée d’été à rire devant votre télévision !





A voir ou revoir dès 21h10 sur W9 et sur M6+ pour le replay.







Publicité





« Les Bodin’s chez les Belges », présentation

La pétulante Maria Bodin et son fils Christian nagent en plein bonheur : les souverains belges les ont choisis pour orchestrer un grand gala célébrant leurs 25 ans de mariage. L’événement, prévu au Palais Royal, se déroulera en présence du couple royal en personne ! Peu familiers avec les us et coutumes de la monarchie belge, les Bodin’s vont devoir s’informer, s’adapter et apprendre à faire bonne figure dans les cercles aristocratiques. Entre la sélection des artistes invités, l’apprentissage du protocole princier — loin d’être une mince affaire —, l’organisation d’un dîner concocté par un chef pour le moins original et la préparation de tenues dignes de la royauté, nos deux acolytes auront fort à faire !

Le casting

Avec Vincent Dubois (Maria Bodin), Jean-Christian Fraiscinet (Christian Bodin), Bruno Counard (Frère Taloche), Vincent Counard (Frère Taloche), Arnaud Ducret, Caroline Vigneaux, Virginie Hocq, Arnaud Tsamère, Cécile Giroud, Yann Stotz, Pierre Aucaigne, Fabian Le Castel, et Laurent Chandemerle



Publicité





Extrait vidéo