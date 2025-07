Tout pour la lumière spoilers : un nouveau débarque, les résumés jusqu’au 15 août 2025

Publicité





Tout pour la lumière spoilers : résumés en avance jusqu’au 15 août 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Tout pour la lumière » ? Si vous avez hâte de le savoir, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers transmis par la chaîne jusqu’au vendredi 15 août 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire qu’un nouvel élève débarque au studio tandis que Baya est perdue entre Eden et Mohamed. Victoria découvre qui lui en veut et Julian se perd dans ses mensonges.

Tout pour la lumière spoilers les résumés du 11 au 15 août 2025

Lundi 11 août 2025 (épisode 41) : La masterclass d’Ophélia approchant, Julian dépasse les bornes. Victoria découvre l’identité de sa pire ennemie. Entre Eden et Mohamed, Baya ne sait pas sur quel pied danser.



Mardi 12 août 2025 (épisode 42) : Lors du premier coaching d’Ophélia, un élève fait sensation. Au Studio, un nouvel élève fait sa rentrée in extremis… Victoria confronte enfin Max !

Mercredi 13 août 2025 (épisode 43) : Julian se noie dans son mensonge. Baya et Eden mettent les points sur les « i ». Au Studio, un élève se fait remarquer…

Jeudi 14 août 2025 (épisode 44) : La pression monte pour Julian. Au Studio, Victoria et Joël sont mis à l’épreuve. En coaching, Jacob vole malgré lui la vedette.

Vendredi 15 août 2025 (épisode 45) : Au pied du mur, Julian envoie tout valser. Florence rend un verdict inattendu ! En coaching, Noah et Tess sont prêts à en découdre.

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.