13h15 le dimanche du 17 août : au sommaire aujourd’hui

13h15 le dimanche du 17 août 2025 : le sommaire aujourd'hui





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2







« 13h15 le dimanche » du 17 août 2025 : La famille de la Tour

13h15 le dimanche lève le voile sur les coulisses d’un restaurant légendaire : La Tour d’Argent. Grâce à des archives inédites, l’émission retrace, sur trois générations, la saga de cette institution parisienne, entre ambitions dévorantes, histoires d’amour et secrets bien gardés.

Pour raconter La Tour d’Argent, l’un des plus anciens restaurants de la capitale, il faut feuilleter l’album de famille des Terrail. Trois hommes, épaulés par des femmes aussi discrètes qu’influentes, ont façonné le destin de cette adresse mythique, célèbre pour son emblématique canard au sang.



Tout commence avec André, cuisinier visionnaire et entrepreneur audacieux, qui, après un voyage à New York, décide de surélever le bâtiment pour offrir à ses convives une vue imprenable sur Notre-Dame et Paris.

Vient ensuite Claude, son fils, qui rêvait de diplomatie ou de cinéma, mais qui finira par faire rayonner la maison, charmant au passage Barbara Warner, Ava Gardner ou encore Romy Schneider.

Aujourd’hui, c’est André — petit-fils du premier et fils de Claude — qui tient les rênes. Propulsé à la tête du restaurant en 2006, à seulement 26 ans, il a entrepris de moderniser et de redonner tout son éclat à cette institution vieille de près de 115 ans. Dans l’ombre, des femmes ont, elles aussi, contribué à écrire les pages de cette extraordinaire épopée familiale.