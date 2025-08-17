Les 12 coups de midi du 17 août : Line impressionne, Lady Gaga derrière l’étoile mystérieuse ? : Line impressionne, Lady Gaga derrière l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 17 août 2025, 4ème victoire de Line – Line a signé une quatrième victoire ce samedi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Elle a fait fort aujourd’hui avec un Coup de Maître à 30.000 euros !



Les 12 coups de midi du 17 août, plus que 17 cases sur l’étoile mystérieuse

Line fait donc grimper sa cagnotte à 26.650 euros de gains. Du côté de l’étoile mystérieuse, où il ne reste plus que 17 cases, Line a proposé le nom de Lady Gaga. Mais c’est raté ! On a toujours 6 indices : une piscine couverte, un cerf, une chauve souris, un scooter rose, des ciseaux, et un jeu de cartes. Elle sera entièrement dévoilée jeudi ou vendredi.

Derrière cette étoile, rappelons que ce devrait être Philippe Katerine, qui a joué dans le film « Le grand bain ». Le scooter fait référence au film « Voyages en Italie », le cerf de l’un de ses tableaux, et les ciseaux en référence à ses études d’arts plastiques.

Noms déjà proposés : Florent Manaudou, Michael Phelps, Guillaume Canet, Julien Doré, Cyril Lignac, Margot Robbie, Robert Pattinson



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 17 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+