13h15 le samedi du 30 août : au sommaire aujourd’hui

13h15 le samedi du 30 août 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi.





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







13h15 le samedi du 30 août 2025 : le sommaire

« 13h15 le samedi » propose le portrait d’Eva André, jeune étoile montante de l’apnée française, qui a réalisé l’un de ses rêves : nager en apnée parmi les plus impressionnants prédateurs des océans, les requins-bouledogues.

Figure prometteuse de l’apnée, Eva André a quitté des études de commerce pour se consacrer pleinement à sa passion. Elle est aujourd’hui vice-championne de France d’apnée en profondeur et détentrice du record du monde avec une plongée à 90 mètres en 2024.



À 28 ans, elle se lance un nouveau défi : approcher en apnée le redouté requin-bouledogue. Les équipes de 13h15 le samedi l’ont accompagnée dans cette aventure hors du commun.

Souvent redouté à cause d’accidents impliquant des humains, le requin-bouledogue est pourtant une espèce menacée par la pêche et la dégradation de son habitat. Eva André plonge à Playa Del Carmen, au Mexique, l’un des rares sites où il est possible de l’observer dans son environnement naturel, pour montrer que ce prédateur est plus vulnérable qu’il n’y paraît.