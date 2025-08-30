Plus Belle La Vie spoilers : Léa dans la tourmente, Ariane fait un choix, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 1er au 5 septembre 2025)



Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 1er au 5 septembre 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la fin de l’enquête sur les lingots.







En effet, Robert va enfin être arrêté mais au commissariat, Jean-Paul pense toujours que Djawad est impliqué. De son côté, Ariane, enceinte, finit par faire un choix radical. Au Mistral, l’heure est au soulagement alors que Mirta est de retour avec une belle surprise pour Thomas : elle a récupéré deux lingots pour sauver le bar !

Léa, qui a tout juste repris le travail, perd totalement le contrôle et inquiète ses proches : alors que le surveillant général de Saint-Côme est en pleine dispute avec sa maîtresse, Léa tente de l’étrangler avec son foulard !



Jules poursuit son infiltration au lycée et il découvre des agissements inquiétants… Quant à Hector, le grand jour est arrivé et il est l’heure de dire adieux à ses proches.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 1er au 5 septembre 2025

Lundi 1er septembre 2025 (épisode 410) : Un proche de l’équipe du Mistral est en danger : il faut agir, et vite ! Aya décide donc de recontacter un individu qu’elle aurait préféré ne jamais revoir. Sur la place du Mistral, Léa commet un acte des plus surprenants.

Mardi 2 septembre 2025 (épisode 411) : Les proches de Léa s’inquiètent pour elle et essayent de comprendre ses actes récents. De son côté, Djawad a peut-être une ultime combine pour sauver le Mistral. Hector, fidèle à lui-même, continue de faire de l’humour dans un moment difficile.

Mercredi 3 septembre 2025 (épisode 412) : La révélation d’un lien inattendu offre de nouvelles pistes aux policiers. Après réflexion, Ariane prend une décision radicale. Au Mistral, Thomas se résout à abandonner sa mission, mais il a du mal à se faire entendre.

Jeudi 4 septembre 2025 (épisode 413) : Tandis qu’au commissariat l’enquête se poursuit, Babeth propose à sa fille une méthode inattendue pour retrouver ses souvenirs. C’est le jour J pour Hector, qui fait ses adieux. Après les vacances, c’est l’heure des choix pour Zoé.

Vendredi 5 septembre 2025 (épisode 414) : Au lycée Saint-Côme, Jules fait des découvertes inquiétantes alors que Léa tente de renouer avec un passé douloureux. En manquant de discrétion, Yolande risque de semer la zizanie. À la résidence, Steve et Nisma sont intrigués par le comportement d’Apolline.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 1er au 5 septembre 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…