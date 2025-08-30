

Reportages découverte du 30 août 2025, sommaire et reportages











Reportages découverte du 30 août 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Construire la maison de ses rêves : joies et galères » (rediffusion)

En France, près de 83 % des entreprises sont familiales. Certaines se transmettent depuis plusieurs siècles, préservant des gestes anciens et des savoir-faire menacés de disparition. Mais hériter d’une telle entreprise soulève de nombreuses questions : comment prendre la relève ? Et comment gérer ce legs, parfois aussi lourd qu’honorifique ?

Pendant un an, quatre familles ont accepté de partager ce moment sensible qu’est la passation, entre fidélité au passé et nécessité de se réinventer pour préparer l’avenir.



À 32 ans, après une carrière en intérim, Pauline rejoint l’entreprise familiale de chocolats dans le Berry aux côtés de son père et de son frère. Bien décidée à se démarquer, elle ouvre la voie vers le marché exigeant du Moyen-Orient. À Paris, Jean Delisle, cinquième génération de bronziers, imagine des lustres innovants en partenariat avec un joaillier, malgré les réserves de son père. Dans les Vosges, Thomas Bragard redonne vie à la manufacture textile familiale en lançant une ligne de vêtements novateurs pour femmes, avec l’aide de sa mère, ancienne styliste. Enfin, au Mont-Saint-Michel, Valérie Mauviel, à la tête de l’usine d’ustensiles de cuisine transmise depuis huit générations, diversifie son activité en ouvrant un restaurant, alliant respect de l’héritage et vision d’avenir.

Et à 14h50 dans Grands Reportages « L’or et l’argent de la Banque de France » (rediffusion)

Institution discrète, presque mystérieuse, la Banque de France fait partie du paysage national depuis plus de deux siècles. Tous les Français connaissent son nom, mais bien peu savent réellement comment elle fonctionne ni quel rôle elle joue. Pour la première fois, l’institution fondée par Napoléon ouvre largement ses portes et lève le voile sur ses coulisses.

Comment fabrique-t-on les billets de banque ? Où sont conservées les réserves d’or de la nation ? Comment ses experts prennent-ils le pouls de l’économie française ? De l’Auvergne à l’Île-de-France, de la Vendée jusqu’à Francfort, ce voyage au cœur de la Banque de France révèle des lieux inattendus, des métiers méconnus et des portraits singuliers qui racontent autrement l’économie.