20h30 le dimanche du 10 août 2025 : le sommaire de l’émission Laurent Delahousse

20h30 le dimanche du 10 août 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches de l’été, c’est un nouveau numéro de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le dimanche » du 10 août 2025 : L’entretien d’Hélène Vincent et Lorène Vivier

Dans ce numéro de L’été de 20h30 le dimanche, Laurent Delahousse reçoit Hélène Vincent, actrice à la fois discrète et directe. Révélée en 1988 par son rôle de mère de famille bourgeoise dans La vie est un long fleuve tranquille d’Étienne Chatiliez, qui lui a valu un César, elle a depuis enchaîné les rôles, souvent secondaires mais toujours marquants.

À plus de 80 ans, elle livre un regard lucide et franc sur son métier, évoquant notamment la place encore trop limitée des femmes dans le milieu du cinéma.



L’émission propose également une rencontre avec Lorène Vivier, atteinte de la maladie de Charcot, dont le livre La vie est belle, essaie-la ! (éd. Trédaniel, 2025) est une véritable leçon de vie et un appel à savourer chaque instant.

