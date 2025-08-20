20h30 le dimanche du 17 août 2025 : le sommaire de l’émission Laurent Delahousse



20h30 le dimanche du 17 août 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches de l’été, c’est un nouveau numéro de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le dimanche » du 17 août 2025 : L’entretien de Gad Elmaleh

Laurent Delahousse retrouve Gad Elmaleh dans l’un de ses quartiers parisiens préférés : Montmartre. L’humoriste y a récemment racheté le mythique cabaret Chez Michou, avec l’ambition de le transformer en comedy club. L’établissement, célèbre pour ses spectacles transformistes, avait été durement touché par la disparition de son légendaire fondateur et se trouvait en faillite.

Comédien et humoriste de renom, Gad Elmaleh se confie sur son parcours, ses succès, ses doutes, et sur cette discipline du stand-up qu’il pratique avec la rigueur d’un athlète de haut niveau.



Après avoir lancé début 2025 sa tournée triomphale à travers la France avec son nouveau spectacle Lui-même, il retrouvera le public parisien dès octobre prochain.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay