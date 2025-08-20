20h30 le dimanche du 31 août 2025 : le sommaire de l’émission Laurent Delahousse



20h30 le dimanche du 31 août 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches de l’été, c’est un nouveau numéro de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le dimanche » du 31 août 2025 : L’entretien de Julien Clerc

À l’occasion de la sortie en mai 2025 de son 28e album, Une Vie, Julien Clerc était l’invité de l’émission « 20h30 le dimanche ». Pour ce nouveau disque de onze titres, l’artiste s’est entouré de quelques-unes des plus belles plumes de la chanson française : Serge Lama, Gaëtan Roussel, Paul Ecole, Carla Bruni, Didier Barbelivien ou encore Benjamin Biolay.

Depuis ses débuts en 1968, l’interprète de Ma préférence a construit avec son public une relation unique et fidèle. Aux côtés de Laurent Delahousse, il est revenu sur les grands moments de sa carrière, sur la création de ses plus grands succès, sur ses engagements, ainsi que sur l’inspiration que lui ont apportée les femmes de sa vie.



Julien Clerc prépare désormais une tournée anniversaire en 2026, qui culminera à Paris en octobre 2027, date symbolique où il fêtera ses 80 ans.

