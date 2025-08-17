

66 minutes du 17 août 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne







66 minutes du 17 août 2025, sommaire

🔵 Au cœur du meilleur restaurant du monde

Plongée au cœur de New York, dans les coulisses du meilleur restaurant du monde, dirigé par l’exceptionnel chef français Éric Ripert, 58 ans. Son établissement de Manhattan, le Bernardin, a été couronné en 2023 et 2024 par le célèbre classement « La Liste », ex-aequo avec plusieurs restaurants, dont celui du chef Guy Savoy. Ce palmarès prend en compte les notes des guides culinaires, les critiques de presse et les avis des clients. Le Bernardin n’en manque pas : trois étoiles au guide Michelin et la note maximale de quatre étoiles dans le prestigieux New York Times. La cuisine d’Éric Ripert, entièrement consacrée au poisson, est unanimement saluée aux États-Unis, où le chef jouit d’un véritable statut de star.

🔵 Plages, montagnes, luxe : le joyau Monténégro

Plages de rêve, montagnes sauvages, hôtels de luxe et marinas ultramodernes : à seulement deux heures de vol de Paris, le Monténégro connaît un essor touristique spectaculaire. Devenu l’une des destinations favorites des voyageurs en quête d’authenticité et de raffinement, ce petit pays des Balkans, longtemps éclipsé par l’Italie et la Croatie, attire désormais de riches investisseurs étrangers. En pleine expansion, il s’impose comme l’une des nouvelles capitales du tourisme haut de gamme. Près de 2 500 Français y ont déjà posé leurs valises, dans ce territoire à peine plus grand que la Gironde. Découverte de cette perle de l’Adriatique, surnommée « le Saint-Tropez des Balkans ».



