Alex Hugo du 14 août 2025 : votre épisode ce soir sur France 3

Alex Hugo du 14 août 2025 – Ce jeudi soir à la télé, France 3 rediffuse un épisode de la série « Alex Hugo ». Au programme, l’épisode intitulé « La fille de l’hiver ».





A suivre dès 21h10 sur France 3 mais aussi en avant-première, puis replay sur France.TV.







Alex Hugo du 14 août 2025 : l’histoire de l’épisode « La fille de l’hiver »

L’hiver a été d’une extrême sévérité à Lusagne, au point qu’une avalanche menace de déferler sur le village. Alors que les membres de la force rurale ont évacué tous les habitants et se préparent à rejoindre la vallée, Alex découvre une jeune femme cachée dans un chalet. Terrorisée, elle révèle être un témoin gênant pour des tueurs qui cherchent à l’éliminer. Au même moment, trois motoneiges conduites par des hommes lourdement armés approchent du village. Isolés du monde extérieur, incapables d’appeler des renforts, les membres de la force rurale vont devoir affronter la menace. Bien qu’ils soient en infériorité numérique, ils bénéficient de l’avantage du terrain, qu’ils connaissent mieux que quiconque. Après avoir fui Lusagne de justesse et échappé aux tueurs, Alex, Angelo, Leblanc et la jeune femme trouvent refuge dans une vieille abbaye déserte. Pensant être seuls, ils découvrent qu’un moine y réside toute l’année, et il semble interpréter l’arrivée de ces fugitifs comme un signe divin…

Interprètes et personnages

Avec Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Lionnel Astier (Angelo Battala), Fabien Baïardi (Tony Leblanc), Fanny Valette (Chris), Adama Niane (Frederic), Loïc Houdré (Jean Fargeot)



