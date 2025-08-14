Audiences 13 août 2025 : « Astrid et Raphaëlle » leader devant « Sentinelle »

Audiences 13 août 2025 – Même en rediffusion, c’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences mercredi soir avec un épisode de la série « Astrid et Raphaëlle », qui a réuni 2,54 millions de téléspectateurs pour 16,9% de pda.


C’est devant TF1 avec le film inédit « Sentinelle », qui a rassemblé 1,71 million de téléspectateurs pour 12,3% de pda.

Audiences 13 août 2025 : « Astrid et Raphaëlle » leader devant « Sentinelle »
Audiences 13 août 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec une rediffusion du magazine « Secrets d’histoire », qui a intéressé 1,41 million de téléspectateurs pour 10,1% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit du magazine « Arnaques ! », qui a rassemblé 1,23 million de téléspectateurs pour 8,3% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

