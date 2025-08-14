« Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (14 août 2025)

« Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée », c’est le film inédit qui vous attend ce jeudi 14 août 2025 sur TF1. Un film signé Olivier Van Hoofstadt avec Artus et Elsa Zylberstein dans les rôles principaux.


A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, ou en streaming vidéo sur TF1+ (fonction direct).

« Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée » : résumé, histoire

Sébastien, contrôleur de train, s’apprête à effectuer son ultime trajet en compagnie d’une inspectrice au comportement sociopathe. Ce qui devait être une simple formalité pour valider sa mutation va rapidement se transformer en véritable descente aux enfers.

Le casting

Avec : Artus (Sébastien), Elsa Zylberstein (Madeleine), Benjamin Tranié (Simon), Maël Rouin Berrandou (Adel)


Bande-annonce du film (vidéo)

On termine comme toujours avec les images et la bande-annonce officielle de votre film.

La suite c’est ce soir dès 21h10 sur TF1.

