Ici tout commence du 14 août : Jasmine confronte Jim, il avoue ! (résumé + vidéo épisode 1241 en avance)

Ici tout commence du 14 août 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1241 – Jasmine va confronter Jim ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Ce dernier va finalement être contraint de passer aux aveux : Julia est sa femme !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 14 août – résumé de l’épisode 1241

Jasmine confronte Jim après avoir découvert que Julia s’appelle Leroy. Il affirme que c’est un nom courant et qu’il s’agit d’un hasard. Restant sceptique, elle en parle à Tom, qui trouve en ligne une photo de mariage où Julia est au bras de Marc. Bouleversée, Jasmine tente d’en discuter avec Julia au Résonance, mais Olivia les interrompt…

Pendant ce temps, Tom prévient Jim, qui cherche à joindre son père sans succès. Après la dégustation, Jasmine feint un appel pour s’éclipser, rejointe par Rose. Alors qu’elle s’apprête à lui révéler la vérité, Marc intervient et l’encourage à en parler à Jim. Celui-ci finit par lui expliquer que Marc accompagnait Julia à l’autel, c’est lui qu’elle a épousé !



Au Coffee Shop, Léonard propose à Pénélope et Maya de l’accompagner à la plage. Sur place, Gaspard lui reproche de dévoiler son spot secret. Plus tard, Léonard confie à Maya qu’il a cru voir un côté plus humain chez Gaspard. Intriguée, elle retourne le voir et l’embrasse, mais s’arrête, se sentant coupable envers Malik.

De son côté, Jude annonce à Zoé et Lionel qu’il ne peut plus se verser de salaire. Ensemble, ils cherchent des moyens de réduire les dépenses et réussissent à améliorer nettement le chiffre d’affaires. Reconnaissant, Jude décide de vendre le flipper pour économiser davantage, soutenu par ses deux employés.

Ici tout commence du 14 août 2025 – extrait vidéo

