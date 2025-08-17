Audiences 16 août 2025 : « Meurtres en Béarn » leader devant « Le Grand Concours »

Audiences 16 août 2025 – C’est France 3 qui est encore une fois arrivé en tête des audiences samedi soir avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres en Béarn », qui a rassemblé 3,16 millions de téléspectateurs pour 22,5% de pda.


C’est devant TF1 avec une rediffusion du « Grand Concours » qui a réuni 1,82 million de téléspectateurs pour 12,6% de pda.

© Marie ETCHEGOYEN – FTV – ZADIG PRODUCTIONS


Audiences 16 août 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le 7ème numéro inédit de la saison de « Fort Boyard », qui a intéressé 1,49 millions de téléspectateurs pour 11,5% de pda.

M6 suit avec la série « The Rookie: le flic de Los Angeles ». Les deux premiers épisodes inédits ont été suivis par 900.000 téléspectateurs en moyenne pour 6,5% de pda.


France 5 suit avec une rediffusion du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 842.000 téléspectateurs pour 6% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

