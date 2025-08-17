Sept à huit du 17 août 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1



Sept à huit du 17 août 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h05 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 17 août 2025 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Les nouvelles stars du Zoo de Beauval : des singes dorés venus de Chine. Une opération hors normes pour ce parc aux 2 millions de visiteurs par an.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Les derniers secrets de l’affaire Troadec : 4 membres de la même famille tués pour un faux trésor.

🔵 Cap sur les îles Turquoises, archipel de rêve des Caraïbes. Les grandes fortunes américaines en ont fait leur paradis.

🔵 Et les confidences de Julien Clerc dans le portrait de la semaine d’Hélène Mannarino.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 17 août 2025.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.