Audiences 8 août 2025 : « Capitaine Marleau » loin devant « Ninja Warrior »

Par /

Audiences 8 août 2025 – Même en rediffusion, c’est France 2 qui est encore une fois arrivé en tête des audiences vendredi soir avec un ancien épisode de la série « Capitaine Marleau », qui a été suivi par 3,03 millions de téléspectateurs pour 22,5% de pda.


C’est loin devant TF1 avec la finale de « Ninja Warrior », qui a captivé 1,65 million de téléspectateurs pour 12,1% de pda. Le programme est encore en baisse sur une semaine.

Capture FTV


Audiences 8 août 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium suit avec une rediffusion de « La carte aux trésors », qui a intéressé 1,17 million de téléspectateurs pour 9,3% de pda.

M6 suit avec la rediffusion du film « Attention au départ ! », qui n’a rassemblé que 1,04 million de téléspectateurs pour 7,9% de pda.


France 5 suit avec un numéro inédit du magazine « Les routes de l’impossible », suivi par 788.000 téléspectateurs pour 5,8% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

