Plus Belle La Vie spoilers : Djawad convainc Thomas, Hector au plus bas, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 11 au 15 août 2025)



Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 11 au 15 août 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le début de l’enquête de Djawad, Thomas et Barbara.







Publicité





En effet, Djawad va finalement réussir à convaincre Thomas d’accepter de rechercher le magot de Santoni. Pour sauver le Mistral, ils vont prendre tous les risques pour retrouver l’argent qu’il a caché en 2001 après « le braquage du siècle ». Mais ils découvrent qu’ils ne sont pas les seuls à le chercher…

Pendant ce temps là, Aya continue de flirter avec Nolan. Et Patrick tente de reconstruire sa famille alors que Babeth doit faire un choix. Quant à Hector, il est au plus bas. Pour contester la demande de mise sous tutelle de Vanessa, il doit passer de nouveaux tests médicaux…



Publicité





Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 11 au 15 août 2025

Lundi 11 août 2025 (épisode 395) : Alors que le bar du Mistral est menacé d’une fermeture définitive, Djawad a peut-être une solution. À la résidence, les tensions montent entre les deux sœurs Tanguy. Riva, de son côté, s’inquiète de faire bonne impression auprès de quelqu’un d’important.

Mardi 12 août 2025 (épisode 396) : La mission de Djawad et Thomas semblait bien engagée, mais ils rencontrent des difficultés imprévues. Patrick, quant à lui, se démène pour reconstruire sa famille. À la suite d’un écart de conduite, Idriss se fait rappeler à l’ordre par Ariane.

Mercredi 13 août 2025 (épisode 397) : L’équipe du Mistral se sent menacée par un mystérieux ennemi. Patrick prend une initiative citoyenne et se fait féliciter par ses collègues. Au Pavillon des Fleurs, Hector panique à l’approche d’un rendez-vous déterminant.

Jeudi 14 août 2025 (épisode 398) : Une avancée majeure dans l’enquête de Thomas et ses acolytes vient remonter le moral des troupes. À la résidence, le succès de Jules ne profite pas à tout le monde. Côté cœur, Idriss connait un tournant dans sa vie sentimentale.

Vendredi 15 août 2025, épisode 399 : Thomas et Djawad tentent, tant bien que mal, d’avancer dans leur quête, alors qu’Aya reçoit une étrange convocation. Babeth se retrouve dans une situation délicate qui l’oblige à faire un choix. Malgré leur grande complicité, Hector semble cacher quelque chose à Blanche…

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 11 au 15 août 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…