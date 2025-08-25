« Rien ne t’efface » : votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (25 août 2025)



Rien ne t’efface, vos épisodes inédits du lundi 25 août 2025 – C’est ce lundi soir que TF1 lance sa nouvelle série « Rien ne t’efface » avec Gwendoline Hamon, Benjamin Baroche (Ici tout commence), Fauve Hautot (Danse avec les Stars), ou encore Samy Gharbi (Demain nous appartient). Au programme aujourd’hui, les deux premiers épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







« Rien ne t’efface » du 25 août 2025, vos épisodes

Épisode 1 : Dix ans après la disparition tragique de son fils Esteban, Maddi croise le chemin de Tom, un jeune garçon au visage troublant de ressemblance avec l’enfant qu’elle a perdu. Persuadée qu’un lien mystérieux les unit, elle quitte son Pays basque natal pour s’installer en Auvergne, auprès de lui.

Épisode 2 : À Murac, un meurtre vient bouleverser la ville. L’enquête est confiée à Lazare, l’ex-compagnon de Maddi et père de leur fils Gabriel. Pendant ce temps, Maddi s’aperçoit que Tom semble habité par des souvenirs étrangement liés à la vie d’Esteban. Troublée, elle sollicite l’aide du docteur Halawi, pédopsychiatre, afin de percer le mystère qui relie les deux garçons.



Personnages et interprètes

Avec : Gwendoline Hamon (Maddi), Benjamin Baroche (Lazare), Fauve Hautot (Sabine), Samy Gharbi (Docteur Halawi), Bruno Debrandt (Nectaire), Flore Bonaventura (Amandine), Giovanni Pucci (Tom/Esteban), Léo Lacroix (Gabriel), Arnaud Baudoin (Aziz), Esther Gaumont (Leila), Jérôme Fonlupt (Gendarme), Loïs Vial (Jeune gendarme), Côme Thieulin (Kévin Roche), Franck Lebreton (Commissaire Wacquet), Lokman Mehichi (Jeune patient), Ronald Perret (Samuel), Philippe Crespeau (Monsieur Roussel), Olga Créancier-Werckmeister

Avec la participation de : Fanny Cottençon (Esther), Lannick Gautry (Martin)

VIDÉO bande-annonce