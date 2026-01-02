« La grande soirée du Bêtisier » remplace « Gran Turismo » cet après-midi sur France 2 (2 janvier 2026)



France 2 devait diffuser « Gran Turismo » ce vendredi après-midi, mais le film ayant été déprogrammé en prime dimanche dernier pour rendre hommage à Brigitte Bardot, la chaîne a finalement décidé de le remplacer par une rediffusion de « La grande soirée du Bêtisier », présentée par Bruno Guillon.





A découvrir dès 13h50 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV et sa fonction direct.







« La grande soirée du Bêtisier » : présentation

Installé à bord d’une péniche glissant sur la Seine, l’animateur vous invite à vivre 2h10 de pur divertissement, entre rires et bonne humeur, lors d’une promenade au cœur de Paris. Au fil de l’eau, les plus beaux monuments de la capitale défilent, accompagnés d’images inédites et d’extraits cultes de la télévision pour une soirée aussi festive qu’enchantée.

Au programme :

– Les séquences les plus drôles de l’année,

– Des trésors issus des archives de L’École des fans et Intervilles,

– Un retour sur la mythique “guerre” de fous rires entre José Garcia et Antoine de Caunes,

– Les tirades philosophiques inimitables de Jean-Claude Van Damme,

– Les dérapages mémorables en plateau, des jeux télé d’hier aux talk-shows d’aujourd’hui (C à vous, 40 degrés à l’ombre…),

– Des instants inoubliables avec les candidats emblématiques de Cyril Féraud et Bruno Guillon,

– Les coulisses savoureuses de Fais pas ci, fais pas ça,

– Et un bêtisier inédit spécialement concocté par Jérôme Commandeur.



La soirée rendra également hommage aux figures incontournables du genre — François Damiens, Anne-Élisabeth Lemoine ou encore Fabrice Luchini — qui font toute la saveur des bêtisiers.

Aux commandes, Bruno Guillon vous promet une croisière placée sous le signe du rire, de la complicité et de la bonne humeur.