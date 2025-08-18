Demain Nous Appartient du 18 août : Ludo arrêté ! (résumé + vidéo épisode 2011 en avance)



Demain nous appartient du 18 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2011 de DNA – Aaron est sous le choc de la mort de Simon ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et après avoir enlevé Fred, Ludo est arrêté.





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 18 août 2025 – résumé de l’épisode 2011

Au Spoon, Victoire et Fred soutiennent Aaron, bouleversé par la mort de son frère Simon. Fred se retrouve ensuite face à Ludo, qui l’oblige sous la menace d’un couteau à l’aider à fuir. Grâce à l’appel discret de Fred, la police les intercepte.

Au commissariat, Ludo nie tout.. Épuisé, il finit par avouer qu’il a agi sous la contrainte : sa compagne Joyce, enceinte de lui, a été enlevée et ses ravisseurs ont menacé de la tuer s’il désobéissait.



Pendant ce temps, Gabriel, coincé chez Nordine et Manon à cause d’une porte cassée, doit y passer la nuit.

Judith, qui fête son anniversaire, préfère une célébration familiale. Touchée par un message de Jordan, elle garde cependant ses distances. Lors de la soirée, elle reçoit anonymement un paréo, qu’elle pense venir de lui.

VIDÉO Demain nous appartient du 18 août – extrait de l’épisode

