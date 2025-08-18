Plus Belle La Vie du 18 août 2025 : Louis aide Barbara, Gabriel stresse (résumé + extrait vidéo épisode 400 en avance)



Plus belle la vie du 18 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 400 de PBLV – Louis va finalement aider Barbara et ses amis cet après-midi dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 18 août 2025 – résumé de l’épisode 400

Louis retrouve Barbara sur le site de la réserve d’eau de la Croix des Moulins. Il fait le point avec elle sur le dispositif de sécurité : trois niveaux à franchir rien que pour atteindre l’enceinte extérieure. Une organisation colossale, bien trop risquée pour eux.

Au commissariat, Ariane convoque Aya après la plainte déposée par Nolan. La jeune fille minimise : elle reconnaît qu’ils sortaient « vite fait », mais nie ses accusations. Elle assure ne jamais être allée chez lui sans autorisation. Ariane lui demande alors de montrer ses mains sous une lampe à lumière bleue… révélant des traces du spray ADN de Nolan. Aya est abasourdie. Sous pression, elle finit par avouer : jeudi, elle a voulu rompre et Nolan l’a menacée. Ariane promet de vérifier ses dires et lui conseille de se méfier de ses fréquentations.



Au Mistral, Thomas montre à Djawad une lettre inquiétante : l’Urssaf le met en demeure. Il doit régler la moitié de la somme d’ici le 22 août, sous peine de voir le bar saisi.

Louis partage ses inquiétudes avec Thomas et Djawad : le coup qu’ils envisagent nécessiterait au moins deux semaines de préparation. Thomas, découragé, préfère tout abandonner et tirer un trait sur le bar.

À la sortie du commissariat, Nolan attend Aya. Elle l’envoie promener, mais il insiste : selon lui, sa plainte était destinée à la protéger. Elle risque gros si elle continue à chercher les lingots. Il reconnaît l’avoir d’abord séduite par intérêt, avant de vraiment craquer pour elle. Aya ne le croit pas et lui ordonne de la laisser tranquille. Nolan l’avertit : quelqu’un d’autre est impliqué, quelqu’un de bien plus dangereux…

Barbara est avec Louis et se laisse envahir par la nostalgie, elle pense à Roland. Elle avoue à Louis qu’elle n’a pas envie de travailler ailleurs. Louis lui remet alors une clé USB contenant les plans du réservoir. Il lui assure que si c’est trop compliqué, ils arrêteront tout. Ravie, Barbara insiste cependant pour qu’il ne s’implique pas davantage : elle refuse qu’il finisse en prison. Mais Louis est catégorique : ils n’y arriveront pas sans lui.

Enfin, au Mistral, l’équipe décortique les plans du réservoir. Le site est classé monument historique, ce qui complique encore la tâche. Barbara rappelle qu’ils doivent d’abord résoudre l’énigme de Santoni pour trouver la cachette des lingots. Thomas, déterminé, promet de réussir : c’est sa dernière chance de sauver le Mistral.

Chez Idriss, Luna se moque gentiment de lui en retrouvant la brosse de Louisa coincée dans son dos. Ils rient ensemble, mais Idriss garde un œil sur l’heure : sa petite sœur revient dans une heure et demie. Luna découvre qu’il a même programmé un minuteur ! Plus tard, Idriss a une panne et confie à Luna que c’est la première fois que ça lui arrive. La présence de sa sœur, qu’il connaît à peine, le stresse énormément. Luna tente de le rassurer.

Idriss s’inquiète : Louisa n’est pas rentrée du cinéma. Il finit par la retrouver… mais découvre qu’elle enchaîne avec une deuxième séance.

Pendant ce temps, Jennifer aide Gabriel à choisir un dessert pour son mariage. Gabriel, soucieux de plaire à sa future belle-mère, multiplie les précautions. Jennifer le taquine : il est non seulement stressé… mais aussi stressant.

Plus tard, Jennifer se confie à Mirta sur les préparatifs du mariage de Gabriel et Axel. Mirta tombe des nues : Gabriel n’avait jamais pris part aux préparatifs lorsqu’il était avec Thomas. Piqué au vif en entendant la remarque, Gabriel la traite de commère.

Gabriel discute avec Axel et lui demande s’il compte inviter Thomas. Cela ne lui poserait aucun problème. Axel s’étonne : Gabriel ne l’a même pas prévenu, laissant « radio Mistral » se charger de l’annonce. Axel trouve qu’il exagère.

VIDÉO Plus belle la vie du 18 août 2025 – extrait vidéo

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.