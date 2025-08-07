Demain Nous Appartient du 7 août : Jordan avoue tout ! (résumé + vidéo épisode 2004 en avance)



Demain nous appartient du 7 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2004 de DNA – Jordan avoue tout à Violette ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et alors que Fred est sous le choc, Victoire fait une découverte…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 7 août 2025 – résumé de l’épisode 2004

Au commissariat, Martin informe ses équipes : un tueur en série sévit. Aurore explique qu’il frappe au hasard dans des lieux festifs, laissant pour signature des fleurs ou des yeux en laine. Toute la brigade est mobilisée.

À la Paillote, Fred peine à digérer la mort de son coach. Victoire le soutient, et Ludo propose une sortie paddle. Fred accepte. En fin de journée, Victoire découvre quelque chose de troublant dans la réserve…



Roxane apprend qu’Hélène et José fréquentaient le même club de rando, mais découvre qu’ils n’y sont jamais allés ensemble. Sara remarque que le bouclier de José n’est pas le même que les autres du club.

Au Spoon, Bart prétend que sa copine est enceinte pour repousser Laurie. Elle comprend la supercherie et ne lui en veut pas. Mona cherche à en savoir plus, mais ni Roxane ni Sara ne sont au courant. Bart finit par dire qu’il sort avec Laurie.

Jordan avoue à Violette qu’il a passé la journée de la veille avec Judith et qu’ils se sont embrassés. Violette se sent trahie. Judith confie à Noor que leur histoire est bien finie. Violette se confie à Bastien, tandis que Jordan explique à sa mère qu’il aime Violette. Audrey pense qu’elle finira par lui pardonner.

VIDÉO Demain nous appartient du 7 août – extrait de l’épisode

