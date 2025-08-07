Plus Belle La Vie du 7 août 2025 : Delmas piégé, Thomas au plus bas (résumé + extrait vidéo épisode 393 en avance)



Plus belle la vie du 7 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 393 de PBLV – Philippe Delmas est piégé et arrêté cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et de son côté, Thomas enchaine les mauvaises nouvelles…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 7 août 2025 – résumé de l’épisode 393

Vadim rend visite à Morgane à la résidence. Il lui demande où se trouve Laura, et Morgane lui explique qu’elle est partie courir seule. Vadim en profite pour l’interroger sur sa tentative de suicide. Morgane évoque alors Delmas. Il lui pose ensuite des questions sur Patrick, et elle lui confie que c’est grâce à lui qu’ils ont pu démasquer Delmas…

Pendant ce temps, Laura rentre de son footing. Jules termine la mise en page de son article. Il lui demande comment elle se sent. Laura, satisfaite de sa performance en course, affirme qu’elle s’est ressaisie. Curieuse, elle l’interroge sur son article et remarque que c’est une façon de garder un lien avec son ex… Pendant ce temps là, Vadim n’arrive pas à digérer l’affaire Delmas. Morgane lui confie qu’elle a un plan pour le faire tomber, mais cela nécessiterait de collaborer avec Patrick.



Ariane et Patrick présentent le plan de Morgane à la juge Colbert. Celle-ci le juge trop risqué, surtout que Delmas a déjà été suspendu des forces spéciales. Ariane et Patrick insistent : il faut le coincer et libérer Florence avant son procès. Finalement, la juge donne son feu vert.

Morgane retrouve Delmas. Il lui dit qu’elle mérite sa place, mais Morgane doute de sa légitimité. C’est alors que Vadim surgit et injecte une substance dans le cou de Delmas. Ce dernier supplie Morgane d’appeler les secours. Elle accepte, à condition qu’il dise toute la vérité. Il avoue avoir drogué Patrick et fourni de la MDMA à Esteban. La police intervient et arrête Delmas. Vadim, choqué, refuse toujours d’écouter Patrick..

De son côté, Barbara rejoint Thomas. Celui-ci fait ses comptes : il réalise qu’avec un échéancier sur trois semaines, il lui faut réunir 66 000 euros en trois jours. Il est abattu, ne voit aucune issue. Barbara le rassure : elle peut attendre pour son salaire et envisage de réduire les coûts des produits. Mirta les rejoint et leur assure son soutien. Ensemble, ils promettent de rester solidaires et de trouver une solution.

Mirta et Robert viennent voir Thomas. Ils ont lancé une cagnotte en ligne pour sauver le Mistral. Thomas n’approuve pas : il craint de faire fuir ses clients et de ruiner sa réputation. Il les remercie mais leur demande de la clôturer. Mirta lui suggère de demander conseil à Gabriel, mais Thomas refuse.

Thomas, au plus mal, confie à Djawad que sa banque a rejeté sa demande. Il envisage alors de vendre le bar à Vanessa Kepler. Djawad plaisante sur l’idée de provoquer un incendie pour toucher l’assurance. Soudain, Yolande arrive avec une bombe : Gabriel et Axel vont se marier ! Thomas, effondré, demande un remontant.

Hector, avec Blanche, a terminé son récit de voyage. Blanche avoue qu’elle pense constamment à la thérapie expérimentale proposée par Vanessa. Hector lui explique qu’il l’a déjà essayée, mais que cela implique de devenir un cobaye, ce qu’il refuse. Blanche admet qu’elle est terrifiée. Soudain, Hector reçoit un appel de la clinique : ils annulent son admission. Il apprend qu’il est désormais sous procédure de mise sous tutelle.

Plus tard, Hector confronte Ulysse dans son bureau. Il désapprouve la méthode, mais reconnaît que Vanessa a monté un dossier solide en un temps record, évoquant même une tentative de suicide et une ancienne amende sur la plage. Le juge a un an pour réagir, mais cela prend en moyenne six mois. Désemparé, Hector supplie Ulysse d’intervenir. Ce dernier promet de tout faire pour convaincre Vanessa d’abandonner la procédure.

Hector affronte ensuite Vanessa. Il lui reproche sa décision, qu’il juge insensée, et lui demande de le laisser partir dignement. Il lui décrit les symptômes à venir : violence croissante, perte de contrôle… Il lui conseille les sports de combat pour s’y préparer. Bouleversée, Vanessa l’écoute tandis qu’il l’accuse de vouloir le faire souffrir. Il lui lance qu’il ne la laissera pas faire.

