Les 12 coups de midi du 7 août : qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Par

Les 12 coups de midi du 7 août 2025, 5 victoires pour Fanny – Encore une victoire pour Fanny ce jeudi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Elle a encore buté sur deux questions du Coup de Maître, elle a remporté 300 euros à partager avec un téléspectateur.


Capture TF1


Fanny voit donc sa cagnotte arriver au total de 5.400 euros de gains en 5 victoires. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours 3 indices : une piscine couverte, un cerf, et une chauve souris.

Derrière cette étoile, rappelons que l’on vous a déjà révélé en exclusivité que ça devrait être Philippe Katerine, qui a joué dans le film « Le grand bain ».

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 7 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+


