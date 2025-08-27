Demain Nous Appartient spoiler : Bart a une liaison secrète avec... (vidéo épisode du 30 août)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Mona avait vu juste ! Bart a bien une nouvelle femme dans sa vie dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et on peut déjà vous dire que c’est une femme bien plus âgée que lui !











Publicité





L’heureuse élue n’est autre qu’Erica Vidal (Shirley Bousquet), la nouvelle proviseure qui débarque au lycée Georges Brassens. Et celle-ci tient à ce que leur histoire reste secrète !

Et Bart va rapidement découvrir qu’Erica est aussi la mère de Marceau…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Samuel fait une drôle de rencontre… (vidéo épisode du 29 août)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2021 du 1er septembre 2025 : Bart amoureux

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.