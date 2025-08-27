Demain Nous Appartient spoiler : Bart a une liaison secrète avec… (vidéo épisode du 30 août)

Par /

Publicité

Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Mona avait vu juste ! Bart a bien une nouvelle femme dans sa vie dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et on peut déjà vous dire que c’est une femme bien plus âgée que lui !


Demain Nous Appartient spoiler : Bart a une liaison secrète avec... (vidéo épisode du 30 août)
Capture TF1


Publicité

L’heureuse élue n’est autre qu’Erica Vidal (Shirley Bousquet), la nouvelle proviseure qui débarque au lycée Georges Brassens. Et celle-ci tient à ce que leur histoire reste secrète !

Et Bart va rapidement découvrir qu’Erica est aussi la mère de Marceau…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Samuel fait une drôle de rencontre… (vidéo épisode du 29 août)


Publicité

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2021 du 1er septembre 2025 : Bart amoureux

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.

A LIRE AUSSI
Demain Nous Appartient du 27 août : Kévin démasqué, Marianne face à Ellie ! (résumé + vidéo épisode 2018 en avance)
Demain Nous Appartient du 27 août : Kévin démasqué, Marianne face à Elie ! (résumé + vidéo épisode 2018 en avance)
Demain Nous Appartient spoiler : Samuel fait une drôle de rencontre… (vidéo épisode du 29 août)
Demain Nous Appartient spoiler : Samuel fait une drôle de rencontre... (vidéo épisode du 29 août)
Demain Nous Appartient du 26 août : Marianne et Judith font une découverte (résumé + vidéo épisode 2017 en avance)
Demain Nous Appartient du 26 août : Marianne et Judith font une découverte (résumé + vidéo épisode 2017 en avance)
Demain Nous Appartient spoiler : que cache Kévin ? (vidéo épisode du 28 août)
Demain Nous Appartient spoiler : que cache Kévin ? (vidéo épisode du 28 août)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut