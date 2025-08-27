N’oubliez pas les paroles du 27 août : coup d’arrêt pour Morgane

Par /

Publicité

N’oubliez pas les paroles du 27 août 2025, 38 victoires pour Morgane – Nouvelles victoires de Morgane ce mercredi soir dans le jeu de France 2 « N’oubliez pas les paroles ». La maestro n’a pas gagné beaucoup mais elle s’approche du cap des 40 victoires !


N'oubliez pas les paroles du 27 août : coup d'arrêt pour Morgane
Capture FTV


Publicité

N’oubliez pas les paroles du mercredi 27 août 2025, 38 victoires pour Morgane

Dans le détail ce mercredi, Morgane a remporté 2.000 euros sur la première émission et rien du tout sur la seconde. Elle totalise ainsi 144.000 euros de gains en 38 victoires. Elle est ainsi à 44.000 euros de faire son entrée dans les masters de « N’oubliez pas les paroles ».

N’oubliez pas les paroles du 27 août, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

A LIRE AUSSI
Ça commence aujourd’hui du 27 août 2025 : sommaire et extrait vidéo avec Adeline Blondieau et Bénédicte Delmas
Ça commence aujourd’hui du 27 août 2025 : sommaire et extrait vidéo avec Adeline Blondieau et Bénédicte Delmas
Les 12 coups de midi du 27 août : élimination de Thomas, découvrez le 1er indice de l’étoile mystérieuse
Les 12 coups de midi du 27 août : élimination de Thomas, découvrez le 1er indice de l'étoile mystérieuse
Tout le monde veut prendre sa place : Marie-José éliminée, qui est la nouvelle Championne ? (27 août)
Tout le monde veut prendre sa place : Marie-José éliminée, qui est la nouvelle Championne ? (27 août)
Astrid et Raphaëlle du 27 août : vos épisodes ce soir sur France 2
Astrid et Raphaëlle du 27 août : vos épisodes ce soir sur France 2


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut