Demain Nous Appartient spoiler : Elie s’en prend à Sébastien ! (vidéo épisode du 2 septembre)

Par /

Demain nous appartient spoiler – La jeune Elie a récemment fugué et débarqué à Sète dans un but bien précis dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, l’adolescente recherche son père biologique ! Et dans quelques jours, elle est convaincue de l’avoir trouvé…


Capture TF1


Ellie est persuadée que le procureur, Sébastien Perraud, est son père. Malgré le refus et le rejet du procureur, la jeune fille refuse d’abandonner. Persuadée de détenir la vérité, elle est prête à tout pour faire reconnaître son lien de filiation avec Sébastien. Devant le tribunal, elle récupère son gobelet dans une poubelle… Sébastien la surprend et comprend qu’elle est prête à aller jusqu’à faire un test adn !

La discussion entre Ellie et Sébastien tourne rapidement au clash. L’adolescente déborde de colère, Nordine doit intervenir et se prend un coup… Un collège emmène Ellie au poste.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2022 du 2 septembre 2025 : Ellie confronte Sébastien

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.

