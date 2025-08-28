N’oubliez pas les paroles du 28 août : Morgane toute proche des masters



N’oubliez pas les paroles du jeudi 28 août 2025, 40 victoires pour Morgane

Dans le détail ce jeudi, Morgane a remporté la somme maximale de 20.000 euros sur la première émission et rien du tout sur la seconde. Elle totalise ainsi 164.000 euros de gains en 40 victoires. Elle n’est donc plus qu’à 24.000 euros de faire son entrée dans les masters de « N’oubliez pas les paroles ».

N’oubliez pas les paroles du 28 août, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.