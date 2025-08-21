Plus belle la vie spoiler : le vol des lingots tourne au drame ! (22 août 2025)



Thomas et Djawad ont récupéré le magot mais ça va mal tourner demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du vendredi 22 août 2025, alors qu’ils se croient sortis d’affaire, la police est déjà sur le coup et a compris que les braqueurs du réservoir étaient là pour les lingots cachés par Santoni dans une cuve !











Et pour cause, pas de trace d’attaque bactériologique mais un plongeur a trouvé des résidus de lingot d’or ! Jean-Paul fait le lien entre ce braquage et la visite de Djawad sur la tombe du père de Santoni… Il en parle à Ariane, qui pense que Djawad a replongé. Elle vient interroger Thomas au bar. Et elle reçoit un message au même moment, son appartement va être inspecté de fond en comble suite à infection aux punaises de lit.

Thomas panique et appelle Djawad, qui avait caché les lingots chez Ariane. Il s’occupe de les récupérer avec Aya… Elle sort avant lui avec les lingots pour les mettre dans la voiture mais elle se fait agresser ! Djawad retrouve sa soeur inconsciente et les lingots ont été volés !



