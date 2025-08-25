« GoldenEye » : histoire et interprètes du James Bond ce soir sur France 3 (25 août)



Publicité





« GoldenEye », c’est le film rediffusé ce lundi 25 août 2025 sur France 3. Un film de Martin Campbell avec Pierce Brosnan dans la peau de James Bond, l’agent 007.





A voir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming via la fonction direct de France.TV







Publicité





« GoldenEye » : résumé, synopsis

Chargé par le MI6 de récupérer le Goldeneye, un satellite russe dérobé par des mercenaires et capable d’anéantir n’importe quelle capitale, James Bond se lance dans une traque à travers le monde. Sur sa route, il croise une vieille connaissance qui bouleverse la mission. Entre devoir et sentiments, l’agent 007 devra faire un choix décisif.

Avec : Pierce Brosnan (James Bond), Sean Bean (Alec Trevelyan), Izabella Scorupco (Natalya Simonova), Famke Janssen (Xenia Onatopp), Joe Don Baker

(Jack Wade), et Judi Dench (M)



Publicité





La bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film.