Enquête Exclusive du 31 août : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Enquête Exclusive du 31 août 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’un inédit et il a pour thème « Daytona Beach, la ville la plus folle d’Amérique ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Enquête Exclusive du 31 août 2025 : votre émission en résumé

À 250 kilomètres de Miami, sur la côte atlantique de Floride, se trouve Daytona Beach, une station balnéaire de 70 000 habitants et sans doute la ville la plus déjantée des États-Unis. Ici, tout est plus grand, plus bruyant, plus extravagant. L’événement phare : la Daytona 500, la course automobile la plus célèbre du pays, où des bolides atteignent près de 300 km/h dans un vacarme assourdissant.

Mais à Daytona, la moto est une véritable religion. Depuis plus de quatre-vingts ans, la ville accueille la Bike Week : dix jours durant lesquels un demi-million de bikers envahissent les rues, formant la plus grande concentration de motards au monde. Un festival de cuir et de chrome où les Harley grondent plus fort que des avions de chasse. Et un jackpot pour la ville : 120 millions de dollars de retombées économiques.



Dans la plus grande concession Harley-Davidson du monde, c’est la ruée. L’objectif : vendre plus de 550 motos, certaines dépassant les 100 000 dollars. Pour y arriver, trente vendeurs ultra-motivés et des « rally girls », des barmaids en mini-shorts, doivent séduire les clients. Et pour les amateurs de sensations encore plus fortes, le clou du spectacle reste le tournoi de catch féminin… dans de la salade de chou ! Une tradition qui attire chaque année 15 000 visiteurs depuis près de trente ans.

Daytona accueille également la compétition universitaire de cheerleading la plus prestigieuse des États-Unis, un mélange explosif de danse et de gymnastique acrobatique. 470 équipes, 8 000 athlètes et des milliers de fans en délire se réunissent pour des figures toujours plus spectaculaires. Parmi eux, Rylee, 20 ans, revient après deux ans d’absence et une rupture des ligaments croisés. Face à elle, les géants texans Navarro et TVCC, stars d’une série à succès et rivaux historiques.

Et comme si Daytona n’était pas déjà incroyable, elle abrite le plus grand airpark du monde : Spruce Creek. Ses 5 000 habitants ne se déplacent pas en voiture, mais en avion ! Avec 75 décollages par jour, le trafic y est comparable à celui de l’aéroport Paris-Beauvais.

Bienvenue à Daytona Beach, capitale de la démesure.

Bienvenue à Daytona Beach, capitale de la démesure.