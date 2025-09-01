« Demain ne meurt jamais » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (1er septembre)

Par /

Publicité

« Demain ne meurt jamais », c’est le film rediffusé ce lundi soir sur France 3. Un film sorti en 1997 avec Pierce Brosnan dans la peau du célèbre agent 007.


A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV

« Demain ne meurt jamais » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (1er septembre)
Capture FTV


Publicité

« Demain ne meurt jamais » : l’histoire

James Bond, alias l’agent 007, a pour mission de retrouver l’épave du Devonshire, une frégate de la Royal Navy disparue dans les eaux territoriales chinoises. Il doit également identifier le responsable de l’attentat, Henry Gupta, un ancien militant d’extrême gauche activement recherché par le FBI, avant de remonter jusqu’au cerveau de l’opération : Elliot Carver, propriétaire du journal Tomorrow et à la tête du plus grand empire médiatique de tous les temps.

Interprètes

Et avec dans les rôles principaux : Pierce Brosnan, Jonathan Pryce, Michelle Yeoh, Teri Hatcher, Joe Don Baker, Judi Dench, Desmond Llewelyn


Publicité

« Demain ne meurt jamais » : bande-annonce

Découvrez maintenant la bande-annonce.

A LIRE AUSSI
Audiences 30 août 2025 : « Les bois assassins » en tête devant The Voice Kids
Audiences 30 août 2025 : « Les bois assassins » en tête devant The Voice Kids
Commissaire Dupin du 31 août : votre épisode inédit ce soir sur France 3
Commissaire Dupin du 31 août : votre épisode inédit ce soir sur France 3
Audiences 29 août 2025 : « Capitaine Marleau » loin devant « Une famille en or »
Audiences 29 août 2025 : « Capitaine Marleau » loin devant « Une famille en or »
« Les bois assassins » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (30 août)
« Les bois assassins » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (30 août)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut